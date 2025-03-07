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الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. انتصارات رمضان.. من بدر إلى العاشر من رمضان.. معارك فاصلة غيرت مجرى التاريخ

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تقرأ غدًا في العدد الخاص الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 8 مارس 2025:

انتصارات رمضان.. من بدر إلى العاشر من رمضان.. معارك فاصلة غيرت مجرى التاريخ

نصر أكتوبر دشن مرحلة جديدة بعد العبور العظيم.. والرئيس السيسي يواصل معركة إعادة البناء

خطة الدهاء المصرى تكتب النصر لمصر.. واعترافات جنرالات إسرائيل تؤكد: الواقع يحطم الأسطورة

سلوك الإخوان كشف عن أقصى درجات الحقد على الوطن.. والجماعة الإسلامية قتلت قائد الحرب فى عيد النصر

بطولات خالدة للمرأة.. والتاريخ يسجل رفيدة أول ممرضة فى الإسلام.. وأم عمارة بطلة فى غزوة أحد.. وصفية بنت عبد المطلب دافعت عن المدينة المنورة

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رمضان البوابة انتصارات رمضان الاخوان إسرائيل السيسي نصر اكتوبر