“الرهبان الفرنسيسكان بدير درنكة يستقبلون رفات القديس منصور دي بول”

استقبل الرهبان الفرنسيسكان في المدينة المريمية بدير درنكة الرفات الطاهر للقديس منصور دي بول، في زيارة تاريخية توافد خلالها العديد من الشخصيات الدينية والراهبات.

رافق الرفات الآباء اللعازريون من كنيسة ميامي بالإسكندرية، الأب سمعان، الأب جوزيف، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات من راهبات المحبة في صدفا.

الزيارة، التي تأتي من فرنسا، تهدف إلى تجديد الروابط الروحية بين القديس منصور دي بول وأبناء القديس فرنسيس في دير درنكة. وتم استقبال الرفات في المدينة المريمية حيث التقى الجميع في أجواء مليئة بالصلاة والبركة.



في هذه الزيارة المباركة، تجول الرفات مع الشعب والأطفال، الرهبان والراهبات في شوارع المدينة المريمية، مُشِيعًا بركة القديس في كل مكان.

جاءت الزيارة في أول جمعة من أيام الصوم المبارك في 7 مارس 2025، لتزيد بركة الصوم ببركة شفاعة القديس منصور دي بول وصلاته.





القديس منصور دي بول، الذي يُلقب بـ”أبو الفقراء”، جاء ليمنح بركته الخاصة للفقراء والمحتاجين، ليحل ببركته على المدينة ويعم السلام والخير في نفوس الجميع.