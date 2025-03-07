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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فيديو.. «معهد القلب» يدعو المواطنين للتبرع خلال شهر رمضان

معهد القلب القومى
معهد القلب القومى
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وجه معهد القلب القومى، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدعوة للمواطنين للتبرع لصالح المعهد، خلال شهر رمضان الكريم.
وقال «معهد القلب» في فيديو جراف تم نشره عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، “ هنا ببتولد حياة جديدة، هنا بننقذ آلاف القلوب، مش بنختار .. ومش بنفرق بين صغار وكبار، علاج كل قلب مريض مسئوليتنا، كل نبضة بتصنع قصة أمل، كل غرفة عمليات بتحقق النجاة” 
وأضاف معهد القلب خلال الفيديو جراف : “مجانا وعلى مدار السنين أنقذنا قلوب ملايين، وبدعمكم هنقدر نساعد قلوب لسة مستنين ”.

وكشف معهد القلب القومى خلال عرض الفيديو جراف، أن المعهد يعالج سنويا أكثر من 450 ألف مريض، وأكثر من 17.5 ألف قسطرة قلبية، وإجراء 3600 عملية جراحية، و12 ألف مريض يتم علاجهم فى الرعاية المركزة.
وقال المعهد: “دعمك هينقذ نبضة ، دعمك سبيل النجاة ، دعمك هينقذ حياة”.
ودعا المعهد خلال الفيديو، المواطنين للتبرع خلال رقم حساب معهد القلب (9450894320 ) البنك المركزى المصرى على كل منصات الدفع الالكتروني.
 

معهد القلب القومى هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية معهد القلب وزارة الصحة والسكان