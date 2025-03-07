عمرو وهبة: مبادرة "بداية" فرصة ذهبية لتطوير المواهب وبناء المستقبل

الجمعة 07/مارس/2025 - 08:32 م

حلَّ الفنان عمرو وهبة ضيفًا على بودكاست "بداية جديدة"، وخلال اللقاء استعرض رحلته الفنية وأبرز المحطات التي أثرت في مشواره، كما أشاد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ودورها في تطوير الشباب وتنمية مواهبهم.

في البداية، أكد عمرو وهبة، على أهمية دور مبادرة بداية في اكتشاف وتطوير المواهب في مختلف المحافظات، قائلًا في الماضي، كانت الأنشطة الفنية محدودة في المحافظات، لكنني أرى أن مبادرة "بداية" لديها القدرة على توفير العديد من الأنشطة التي تخدم كل من له علاقة بالفن، والصحة، والتعليم، وهو أمر في غاية الأهمية."

وأشاد وهبة بمبادرة "بداية"، معتبرًا أنها فرصة ذهبية للشباب والأطفال لتطوير أنفسهم في مجالات مختلفة، لا سيما الفن، الصحة، والتعليم. وأضاف: "الاستثمار في الإنسان هو مفتاح بناء المستقبل، وأرى أن الصحة والتعليم هما الأساس لأي نهضة حقيقية."

ووجه نصيحة للشباب المهتمين بالفن والتمثيل، مؤكدًا أهمية الاطلاع على مختلف أنواع الفنون من مختلف الدول، والتعمق في كيفية سرد الحكايات، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأضاف: "أرى أن الصحة والتعليم هما الركيزتان الأساسيتان لنهضة أي دولة، لذلك أنصح الأطفال والشباب باستغلال الفرص المتاحة حاليًا للتعلم والتطور، فالعالم أصبح مفتوحًا أمامهم أكثر من أي وقت مضى، والقراءة والتعلم هما أبسط وأهم الخطوات نحو النجاح والتطوير."

أشار "وهبة" إلى بداياته في عالم الفن من خلال انضمامه إلى فريق الكتابة الخاص بالفنان أكرم حسني كان نقطة تحول مهمة، حيث اكتسب خبرات كبيرة في الكتابة الكوميدية وصناعة المحتوى، مما ساعده لاحقًا على تطوير أدائه كممثل، كما أعرب عن رغبته في تقديم أدوار درامية أكثر خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن يحالفه التوفيق في هذه الخطوة.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.