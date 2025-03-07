لبنان يدين انتهاك إسرائيل لسيادة أراضية بإدخال مستوطنين جنوب البلاد

أدانت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، مواصلة انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان، حيث قامت قوات إسرائيلية بإدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة "العباد - حولا" جنوب لبنان.

واعتبر الجيش اللبناني أن دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل يعد أحد أوجه تمادي إسرائيل في خرق القوانين والقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن قيادة الجيش اللبناني تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".