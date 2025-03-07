"الروابط الأسرية وفضائل رمضان" في نقاشات ثقافة الوادي الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية، في إطار برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشملت محاضرات توعوية تناولت أبعادا مختلفة للشهر الفضيل، منها: "كيفية استقبال شهر رمضان المبارك"، أقيمت في قصر ثقافة الطفل بالخارجة، وشارك فيها الشيخ إبراهيم محمد من علماء مديرية الأوقاف، حيث تحدث عن مكانة رمضان، مؤكدا على أهمية الإكثار من الأعمال الصالحة.

كما نظمت محاضرة أخرى في قصر ثقافة الخارجة، ألقاها الشيخ محمد ناصر، حيث شرح سبب تفضيل الله لهذا الشهر على سائر الشهور، وأهمية اغتنام الفرص الروحانية فيه.

و أقيم لقاء "الموازنة بين العبادة والعمل والحياة الاجتماعية في رمضان" في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، حيث تحدث الشيخ محمود فتحي عن كيفية تنظيم الوقت خلال الشهر المبارك، مشددا على أهمية الالتزام بالعمل، مع تخصيص وقت لصلة الرحم واغتنام الحسنات.

وفي إطار الفعاليات، التي تقام بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، أقام بيت ثقافة الجديدة لقاء حواريا في مدرسة الجديدة الثانوية بعنوان "تعزيز الروابط الأسرية في رمضان".

تحدث خلاله علي سيد، معلم خبير، عن أهمية صلة الرحم، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة للتقرب إلى الله والتواصل مع الأقارب، كما أنه زمن لحل الخلافات ولم الشمل بين أفراد الأسرة والمجتمع.

واختتمت الفعاليات بمحاضرة تثقيفية حول "كيفية إدارة الوقت وإنجاز المهام خلال شهر رمضان"، نظمتها مدرسة الراشدة الثانوية بالتعاون مع بيت ثقافة الراشدة، وحاضر فيها حسين حجاب، معلم، وتناول أهمية التخطيط المسبق وتقسيم الوقت بين العبادة، وتأدية الفروض، والعمل، وصلة الأرحام.

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