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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 4 في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بإتجاه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه.
أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام و الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على جهات التحقيق.

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