الدوري السعودي.. ميتروفيتش بديلًا مع الهلال ضد الفيحاء

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثلاثي البرازيلي ماركوس ليوناردو، كايو سيزار، مالكوم، تشكيل الهلال أمام الفيحاء، بجانب القائد سالم الدوسري.

ويجلس المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش على مقاعد بدلاء الهلال ضد الفيحاء، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الفيحاء

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - خليفة الدوسري - متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - مالكوم

وفي الهجوم: كايو سيزاز - ماركوس ليوناردو - سالم الدوسري,