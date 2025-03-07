رونالدو يتصدر تشكيل النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق النصر بقيادة رونالدو،، اليوم الجمعة، نظيره الشباب على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الشباب، حيث يتصدر الثلاثي الهجومي رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

شارك كريستيانو رونالدو في 22 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المرتبة السادسة وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل النصر ضد الشباب

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - محمد آل فتيل - ماجد قشيش

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أيمن يحيى

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.