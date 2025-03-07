تشكيل الخليج ضد أهلي جدة بالدوري السعودي.. موقف محمد شريف

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أهلي جدة بملعب الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مباراته ضد أهلي جدة، وذلك بعدما بدأ أساسيًا في اللقاء الماضي.

وعاد محمد شريف للتسجيل مجددًا، بعدما أحرز هدف الخليج الوحيد في مباراة الجولة الماضية من الدوري السعودي أمام الخلود، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأخير.

شارك محمد شريف في 13 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

يحتل الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة في المرتبة الخامسة وفي رصيده 47 نقطة.

تشكيل الخليج ضد أهلي جدة

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - تيسيران - تيسيراند - ريبوتشو

خط الوسط: منصور حمزي - مراد هوساوي - فابيو مارتينيز

وفي الهجوم: صالح أبو الشامات - عبدالله السالم - توماس مورج.