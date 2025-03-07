لمروره بأزمة نفسية.. أربعيني ينهي حياته شنقاً داخل منزله في الفيوم

أنهى زوج أربعيني حياته بتعليق رقبته في سقف حجرة نومه بقرية كوع القرد بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، لمرورة بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى المشرحه، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغا من إحدى الأسر بعزبة كوع القرد بنطاق المركز، بعثورهم على جثة رب الأسرة الأربعيني مشنوقا داخل غرفته في منزله.



على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية المركز إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة «هيثم . خ .ع »، 40 سنة، مشنوقا معلقا من رقبته في سقف الغرفة بواسطة حبل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أكدت أسرته، أنّه كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ فترة .

وعاينت الشرطة الجثة، ثم أنزلوها من المشنقة، واستدعت قوات الأمن سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة، لتشريح الجثة وتحديد وقت الوفاة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، و أُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.