في ذكرى التأسيس .. صور ترصد مراحل تطور الجامع الأزهر عبر العصور المختلفة

رصدت «البوابة نيوز»، صورًا dظهر من خلالها مراحل تطور الجامع الأزهر منذ التأسيس؛ ومرورًا بالعصور والحقب الزمنية المختلفة، بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ1085

انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم الموافق 7 رمضان لعام 1446ه‍، احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على أول صلاة أقيمت فيه، وذلك في السابع من رمضان عام 361هـ، الموافق 21 يونيو عام 972م.

يُذكر أن المجلس الأعلى للأزهر ;كان قد قرر في مايو 2018، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، اعتبار السابع من رمضان يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.