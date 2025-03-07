توني ومحرز يقودان تشكيل أهلي جدة امام الخليج بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، نظيره الخليج بملعب الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام الخليج، رفقة الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو.

يأمل أهلي جدة تحقيق الفوز على الخليج؛ من أجل مواصلة انتصاراته المتتالية في الفترة الأخيرة، سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد الخليج

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس

خط الوسط: زياد الجهني، جابري فيجا، رياض محرز

وفي الهجوم: جالينو، إيفان توني، فراس البريكان.