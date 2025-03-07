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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا كلاوديو مطران الكنيسة اللاتينية

ارشيف
ارشيف
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استقبل  الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك  الأنبا كلاوديو مطران الكنيسة اللاتينية و وفد مطرانية اللاتين بالقاهرة وذلك بمبنى الآرش بسمالوط.
وتأتي هذه الزيارات في إطار معايشة يويبل الرجاء و رحلات الحج المقدس لمطرانية اللاتين بالقاهرة. 
وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها  الأنبا كلاوديو و الوفد المرافق معه مقدما لهم كلمات التشجيع على مسيرة يوبيل الرجاء و نبذة عن مبنى الارش و ما يقوم به من انشطة و خدمات لخدمة اخوتنا ذوي الهمم بالإيبارشية .
 

وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار اهتمام وحرص  الأنبا باسيليوس توطيد المحبة الأخوية بين طوائف الكنيسة .

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