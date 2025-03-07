الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا كلاوديو مطران الكنيسة اللاتينية

استقبل الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك الأنبا كلاوديو مطران الكنيسة اللاتينية و وفد مطرانية اللاتين بالقاهرة وذلك بمبنى الآرش بسمالوط.

وتأتي هذه الزيارات في إطار معايشة يويبل الرجاء و رحلات الحج المقدس لمطرانية اللاتين بالقاهرة.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها الأنبا كلاوديو و الوفد المرافق معه مقدما لهم كلمات التشجيع على مسيرة يوبيل الرجاء و نبذة عن مبنى الارش و ما يقوم به من انشطة و خدمات لخدمة اخوتنا ذوي الهمم بالإيبارشية .



وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس توطيد المحبة الأخوية بين طوائف الكنيسة .