الحلقة السابعة من "و نقابل حبيب".. نيكول سابا تضرب ياسمين عبد العزيز

عُرضت قبل قليل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «ونقابل حبيب»، حيث شهدت الحلقة مشهدا مثيرا ضربت فيه نيكول سابا الفنانة ياسمين عبد العزيز ودفعتها أرضا.

بدأت أحداث الحلقة بداية قوية للغاية بعد اكتشاف خيانة "يوسف" الذي يقدم دوره خالد سليم لـ "ليل" التي تقدم دورها ياسمين عبد العزيز مع "رقية العسكري" التي تقدم دورها نيكول سابا وكانت صدمة قوية لليل ومفاجأة غير سارة لرقية ويوسف.

وبعد أن هاجمت ليل يوسف بسبب نيكول ووصفتها بألفاظ للتقليل من قيمتها قامت "رقية" بمهاجمة ليل ودفعتها أرضا وطردتها من منزلها.

وأظهرت الحلقة أن ترتيب اكتشاف ليل لخيانة يوسف كان بترتيب بين رقية وخالد من أجل إنهاء أمر الزواج السري، وتوعدت رقية "ليل" أن تكون الأيام القادمة قاسية.

يذكر أن مسلسل «وتقابل حبيب» من بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي و أنوشكا وصلاح عبد الله و بسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.