موقف تريزيجيه.. تشكيل الريان ضد الخور في الدوري القطري

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الجمعة، نظيره الخور بملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس تريزيجيه على مقاعد بدلاء الريان أمام الخور، وذلك عقب عودته من الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الرهيب الماضية أمام أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

خاض تريزيجيه مع الريان 14 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل الريان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، بينما يتذيل الخور الترتيب وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل الريان ضد الخور