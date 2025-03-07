رامز جلال لـ "بسمة بوسيل": "هترجعى لتامر حسني بعد الطلاق وبتاخدي نفقة كام"

وجه الفنان رامز جلال مجموعة من الأسئلة لضيفة حلقته اليوم الفنانة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، وذلك خلال برنامجه الرمضاني “رامز ايلون مصر”، حيث سألها ترجعي لتامر حسني بعد الطلاق، و وجاءت إجابة بسمة حاسمة ، حيث قالت : "لأ" .

كما سألها رامز على المبلغ الذي تتقاضاه كنفقة من تامر حسني، فقالت 5000 جنيه فعلق رامز قائلا: “ أنا اللي هرفع عليه قضية”.

وقدم الفنان رامز جلال في بداية الحلقة ضحية الحلقة “بسمة بوسيل” بكلمات عن علاقتها بالفنان تامر حسني، قائلًا: “اللي معانا النهادرة ملكة الماتريال، اتجوزت مطرب مكلش، اتطلقت منه مسألش، غنت محصلش، دوشانا ليل ونهار، وعمللنا ازعاج، قررت أجلها واعملها ارتجاج ، معانا ومعاكم اكس نجم الجيل اللي هريانا استوريهات نهار وليل، اللي انهاردة هتشوف الويل".

تجدر الإشارة إلى أن رامز ايلون مصر استضاف خلال الحلقات السابقه العديد من النجوم منهم: أحمد العوضي، أحمد فهمي، حسام حبيب، إمام عاشور، مصطفى غريب، زينة.