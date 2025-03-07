الأزهر الشريف.. 1085 عامًا من العطاء والوحدة الإسلامية

احتفل الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ 1085، حيث أقيمت أول صلاة فيه إيذانًا ببدء مسيرته العلمية والدعوية التي أثرت في العالم الإسلامي عبر العصور وبهذه المناسبة، وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نداءً إلى مسلمي العالم يدعوهم فيه إلى التوحد وجمع الكلمة، متمنيًا أن يظل الأزهر منارةً للعلم وبيتًا لوحدة الأمة الإسلامية بكل أطيافها ومكوناتها.

شهد الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جانب قيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وغيرهم من العلماء والمسؤولين وطلاب الأزهر.

1000074419

1000074290

1000074287

1000074253

1000074278

1000074284