المفتي يوضح أحكام الصيام والقراءة من المصحف في الصلاة

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المسلمين المقيمين في أي دولة يجب أن يتبعوا رؤية هلال رمضان وفقًا لما تعلنه الجهات الرسمية في بلد إقامتهم.

وأوضح مفتي الجمهورية خلال لقائه مع حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد» أن الصيام يعني الامتناع عن الطعام والشراب والجماع خلال النهار، مؤكدًا أنه لا يجوز لمن نوى الصيام أن يفطر دون عذر شرعي.



وتطرق “نظير عياد” إلى مسألة القراءة من المصحف أثناء الصلاة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمصلين أو الأئمة القراءة من المصحف في صلاة الفريضة، بينما يُسمح بذلك في صلاة التراويح.



كما أشار مفتي الجمهورية، إلى أن توحيد أذان المغرب باستخدام تسجيل صوتي لا مانع منه شرعًا، طالما أن هناك قواعد وأسس وضعتها الدولة لتنظيم هذا الأمر.

وقدم نصيحة لمن يشعرون بالغضب أو الانفعال خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الوضوء يساهم في تهدئة النفس، حيث إنه يطفئ الغضب ويعين على ضبط السلوك.

