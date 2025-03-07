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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقرر أممي: الموقف الراهن في غزة صعب للغاية جراء صعوبة إدخال المساعدات إلى القطاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أوليفييه دي شوتر، المقرر الأممي المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، إن الموقف الراهن في غزة صعب للغاية جراء صعوبة إدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن آلاف المنازل دمرت والمستشفيات تعطلت جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف المقرر الأممي، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا بحاجة عاجلة إلى إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب تقديم الدعم العاجل للمواطنين في غزة لتمكينهم من البقاء على أراضيهم.

وأكد أن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإخلاء مناطقهم تمامًا، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في غزة.

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