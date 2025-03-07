ناجى الشهابى: شائعات الإخوان تستهدف ضرب استقرار الدولة

أكد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر الشائعات والأكاذيب عبر منصاتها الإعلامية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر، موضحا أن التنظيم يعتمد على الحملات الممنهجة لتضليل الرأي العام، مستغلًا الأزمات الاقتصادية والتحديات الداخلية لإشاعة أخبار كاذبة تهدف إلى إحباط المواطنين والتشكيك في إنجازات الدولة.

وأضاف "الشهابي" في بيان له اليوم الجمعة قائلا: "الإخوان فقدوا أي تأثير سياسي حقيقي، لذلك يلجأون إلى الحروب الإعلامية ونشر الفبركات لضرب ثقة المصريين في مؤسساتهم"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضي في مسارها التنموي بقوة، رغم المحاولات المستمرة للتشكيك في جهودها، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري هو السلاح الأقوى في مواجهة هذه المخططات التخريبية.

واختتم بالتأكيد على أهمية تحري الدقة قبل تصديق الأخبار المتداولة، ودعا إلى التصدي لحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف إعاقة مسيرة التقدم والاستقرار.