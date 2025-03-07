وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل في 5 وحدات رعاية

تفقد الدكتور أيمن مكرم، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور محمود خلف، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مني عبدالناصر، مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى، خمس وحدات صحية بمركزي المنشاه وسوهاج.

شملت الزيارة وحدات كوم بدار، وأولاد علي، والدويرات، ووحدة الزوك الشرقية، ووحدة روافع القصير. جاءت الزيارة لتفقد سير العمل في تلك الوحدات، ومتابعة الانضباط الإداري للعاملين، فضلاً عن انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. كما تم الاطمئنان على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأضاف الدكتور مكرم أنه تم التأكد من سير العمل بشكل منظم في فرق المبادرات الرئاسية المختلفة التي تُنفذ في الوحدات الصحية، كما تم إجراء مراجعة دقيقة للملفات العائلية، بالإضافة إلى متابعة سلسلة التبريد لضمان سلامة الأمصال والطعوم. وأكد أن الزيارة تركزت على ضمان توفير بيئة صحية آمنة لجميع المواطنين المراجعين لتلك الوحدات.

من جهته، وجه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بكتابة تقرير مفصل عن الزيارة، للعرض عليه ومناقشة ما تم رصده خلال الجولة التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي قصور قد يتم اكتشافه في تقديم الخدمات.

كما شدد “دويدار”، على ضرورة الاستمرار في المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يعكس حرص وزارة الصحة على تعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

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