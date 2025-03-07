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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الدفاع السورية": قواتنا تمكنت من فك حصار عناصر النظام السابق لمحيط القرداحة

وزارة الدفاع السورية
وزارة الدفاع السورية
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كشف مصدر بوزارة الدفاع السورية، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم الجمعة، أن قوات الأمن تمكنت من فك الحصار المفروض من قبل عناصر النظام السابق على مقاتلين تابعين للجيش السوري بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة.

وتابع المصدر: "إن عناصر النظام السابق اتخذت من أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وكرا لها، وتقوم باستهداف قواتنا منها."

وأضاف: "ستقوم قواتنا الآن بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد عناصر النظام السابق التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة."

وزارة الدفاع السورية عناصر النظام السابق القرداحة