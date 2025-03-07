القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بجهود الدولة في دعم أبطال الأولمبياد الخاص

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم وتمكين أبطال الأولمبياد الخاص المصري، وذلك في إطار الاستعدادات لمشاركة البعثة المصرية في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 إلى 16 مارس 2025.

وفي هذا الصدد، توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على الجهود المبذولة لدعم الرياضيين من ذوي الإعاقة الفكرية، وتوفير المناخ المناسب لهم لتحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الرياضية الدولية.

كما ثمنت الدكتورة إيمان كريم، التعاون المثمر بين الوزارتين في مختلف الملفات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى إلى تمكين ودمج ذوي الإعاقة في جميع المجالات، لاسيما المجال الرياضي الذي يعد من أهم وسائل تحقيق الدمج المجتمعي وتعزيز الثقة بالنفس.

وأعربت المشرف العام على المجلس، عن فخرها واعتزازها بأبطال مصر المشاركين في هذه البطولة العالمية، مؤكدة أنهم يمثلون نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، وأنهم سيكونون خير سفراء لمصر في هذا الحدث الرياضي الهام. كما وجهت تحية تقدير لرئيس الأولمبياد الخاص المصري المهندس هاني محمود، على جهوده المستمرة في دعم اللاعبين وتجهيزهم بأفضل صورة للمنافسة العالمية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يقف داعمًا لكافة الجهود التي تسهم في تحقيق المزيد من المكتسبات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن النجاحات التي يحققها أبطال الأولمبياد الخاص المصري تعكس القدرات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء الأبطال، وتؤكد على أهمية توفير المزيد من الفرص لهم لإثبات أنفسهم وتحقيق أحلامهم.

وتوجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برسالة تشجيع ودعم لأبطال الأولمبياد الخاص المصري، قائلة: "أنتم فخر لمصر.. نثق بكم ونعلم أنكم ستبذلون كل جهدكم لتحقيق الإنجازات المشرفة، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة العالمية، وعودتكم إلينا مكللين بالميداليات والإنجازات.. تحيا مصر بأبطالها من ذوي الإرادة والتحدي."

جدير بالذكر أن الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تعد من أكبر الأحداث الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، حيث تقام كل أربع سنوات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وتُعتبر هذه الألعاب بمثابة النسخة الشتوية من دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بذوي الإعاقة الفكرية.

وتستضيف أربع مدن إيطالية منافسات هذه البطولة العالمية وهي "تورين، براغيلاتو، باردونيتشيا، سيستريير" والتي يتنافس فيها ما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم السبت الموافق 8 مارس، فيما سيقام حفل الختام يوم السبت الموافق 15 مارس.