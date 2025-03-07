الحجر الزراعي المصري يترأس اجتماعات مجلس الصحة النباتية الأفريقي AU IAPSC

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بحضور ممثلي أكثر من 20 دولة افريقية ، تم انتخاب ممثل الحجر الزراعى المصرى رئيساً لاجتماعات مجلس الصحة النباتية الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي وذلك خلال أعمال الاجتماعات التحضيرية التي تجرى حالياً بالعاصمة التوجولية لومى وذلك بهدف الاستعداد للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشر من هيئة تدابير الصحة النباتية CPM 19 والمقرر عقدها خلال هذا الشهر بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما .

وخلال ترأسه الاجتماعات ، أكد اسلام ابوالعلا ممثل الحجر الزراعي المصري على أهمية صياغة رؤية قارية واضحة ومشتركة والتوافق عليها وذلك للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه دول القارة لتحقيق الأمن الغذائي و النمو الاقتصادي بالإضافة الى خفض معدلات البطالة ورفع مستويات المعيشة وغيرها من الأمور .

وأضاف أنه مازال هناك بعض التحديات في تصدير المنتجات الى العديد من الدول بالرغم من وجود المعايير الدولية ذات الصلة إلا أن تطبيق تلك المعايير يختلف بين الدول وبعضها وهو الأمر الذي سيتم إثارته خلال هيئة تدابير الصحة النباتية لضمان تسهيل حركة التجارة وتوافق الدول على تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية و طلب الدعم الفني في حالة الرغبة بذلك ، كما تم مناقشة موقف برنامج الصحة النباتية الأفريقي African Phytosanitary Program وموقف شهادات الصحة النباتية الالكترونية ePhyto والاطلاع على تقارير مجموعات العمل المختلفة المتعلقة بالتغيرات المناخية و الإبلاغ عن الافات والحاويات البحرية و مجموعة عمل الصحة الواحدة One Health، علاوة على التوافق حول مسودة المعايير الدولية للصحة النباتية وغيرها .

1000173473

1000173475