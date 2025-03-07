يوسف عمر يحرض فريدة ضد أهلها في كامل العدد ++

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “كامل العدد ++” محاولات مستمرة من يوسف عمر لاستمالة فريدة إليه وللمزيد من جذب اهتمامها به، فإلى أي مصير يسعى يوسف عمر وإلى أي مدى تنجرف فريدة وراءه؟ هذا ما تكشف عنه أحداث مسلسل كامل العدد ++ الذي يُعرض على قنوات ON بالتوازي مع منصة شاهد.

خلال أحداث الحلقة الثامنة، لا تتوقف اتصالات علي (يوسف عمر) الهاتفية بفريدة (لينا صوفيا) ليطلب منها أن تقابله لأنه يشعر أنه (مخنوق) بسبب ظروفه المتعسرة بالجامعة وبسبب خلافاته مع والده، لذلك يريد الخروج معها والتحدث إليها، لكن فريدة ترفض لأنها مشغولة مع العائلة في عيد ميلاد جدها وفي استقبال أخيها شريف القادم لتوه من السفر.

تثير ردود فريدة غضب علي، فيتهكم منها قائلاً لها أن من يحتفلون بعيد ميلاده ليس جدها وأن شريف ليس شقيقها، في حين أنه في حاجة إليها. تتأثر فريدة بكلام علي الذي يقودها للكذب على أهلها، والتفكير في مخرج لتركهم، فتخبر والدها أنها عليها أن تنهي ورقة مطلوبة منها للجامعة، لذلك فهي في حاجة لأن تتركهم مبكراً وتعود قبلهم إلى البيت، وهو ما يقابل بالرفض القاطع من والدها لشكه فيها.

عندما تعود لتتحدث إلى علي يعاملها بجفاء وينهي معها المكالمة وهي ما زالت تتحدث إليه، فيتركها في حيرة من أمرها. ما يجعلنا نتساءل: ما هي خطة علي القادمة للتأثير على فريدة؟

مسلسل كامل العدد إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.