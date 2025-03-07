"الزراعة" تستعرض إنجازات المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال فبراير

أكد الدكتور محمد الشربينى مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ان المركز يواصل جهوده لتعزيز التعاون الدولي، ودعم البحث العلمي، وتقديم الخدمات الجماهيرية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وسلامة الغذاء في مصر خلال فبراير ٢٠٢٥.

تعزيز التعاون الدولي

استقبل المركز وفدًا من الغرفة الزراعية الإسبانية، حيث زار الوفد معامل تحليل المياه، سلامة الغذاء، وفحص وتدريج الحبوب، واطلع على أحدث الأجهزة والإمكانيات العلمية المتوفرة. وأشاد الوفد بجودة المعامل وجاهزيتها لإجراء الفحوصات المختلفة وفق المعايير الدولية.

الأنشطة البحثية والتدريبية

نظم المركز ندوة تعريفية يوم 13 فبراير حول كيفية ملء استمارات الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات الحيوان، لتعريف الباحثين بمتطلبات إجراء البحوث على حيوانات التجارب.

كما عُقدت ندوة يوم 27 فبراير بعنوان "العناصر الرئيسية لكتابة البحوث العلمية"، تناولت أهمية النشر الدولي والمكونات الأساسية للأبحاث العلمية.

شارك باحثو المركز في ورشة عمل حول الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى المنتدى الثقافي العلمي السابع حول "المبيدات الزراعية الضوئية الخضراء".

كما شارك المركز في ورشة عمل نظمتها غرفة الصناعات الغذائية حول تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة.

تضمنت المشاركات أيضًا حضور مؤتمر "النهوض بالبحث والابتكار التعاوني في منطقة البحر المتوسط"، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ومؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا (COST)، بجانب حضور المؤتمر العلمي الثاني حول "تطبيقات إنشاء المزارع والزراعة الحيوية في ظل التنمية المستدامة 2030"، ودورة تدريبية حول "تركيب العلائق والاحتياجات الغذائية للمجترات والإبل والخيول".



التكريم والجوائز

في إطار دعم الباحثين المتميزين، قام الأستاذ الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي، بتكريم الباحثين الذين تمت ترقيتهم إلى درجتي باحث أول ورئيس بحوث، إضافة إلى الباحثين المتميزين في النشر الدولي، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. كما استعرض المركز إنجازاته البحثية خلال 2024، والتي تضمنت ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة على SCOPUS، وتحسن تصنيفه في Scimago، مع ترشح 3 باحثين لجوائز أكاديمية البحث العلمي، وترقية 6 باحثين، وحصول 9 باحثين وإداريين على درجات علمية أعلى.

النشاط الإرشادي والتوعوي

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، شارك المركز في عدة أنشطة توعوية، منها:

ندوة عن التغذية الصحية خلال شهر رمضان، ألقتها الأستاذة الدكتورة لمياء حافظ، مدير فرع المركز في الإسكندرية، ضمن قافلة الإعلام الريفي.

تنفيذ قافلة إعلامية أخرى يوم 26 فبراير، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، حول العادات الغذائية الصحية، بحضور السيدات بالمنطقة.



الخدمات التحليلية والتسجيلات

استقبل المركز خلال فبراير عينات احتراف دولي من جهات أجنبية متعاقد معها مثل BIPEA وFAPAS، ضمن متطلبات جودة المعامل وفقًا لمواصفة ISO 17025.

شملت أنشطة التسجيلات:

تسجيل 442 مركبًا من الأسمدة، واعتماد 555 شهادة لمنتجات محلية ومستورة.

إصدار 170 استمارة تسجيل أعلاف مستوردة، و498 استمارة تسجيل أعلاف محلية الصنع.



تم فحص وإفراج عن 479 شحنة سماد، و452 شحنة إضافات أعلاف.

تحليل 940 عينة متنوعة من أعلاف الدواجن، الأسماك، الأرانب، الحمام، الحيوانات، والماشية، بالإضافة إلى 433 عينة خدمة فردية لعدد 1267 تحليلًا.

قام قسم التصدير بسحب عينات وإصدار شهادات مطابقة لـ28 شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

أجرى قسم المديريات 143 تجربة تشغيل على 415 عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف، واختبارات المرور المفاجئ على 3 عينات، بجانب استقبال 3 عينات مضبوطات محولة من النيابة العامة.



تؤكد هذه الإنجازات التزام المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بدعم البحث العلمي، وتقديم خدمات الفحص والتحليل وفق أعلى معايير الجودة، والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي في مصر.