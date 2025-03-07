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الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد الرحيم علي: بكيت عندما فاز الإخوان في الانتخابات الرئاسية 2012.. لكن ربنا كان له ترتيبات أخرى

الدكتور عبد الرحيم
الدكتور عبد الرحيم علي خلال لقائه ببرنامج كلم ربنا
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تحدث الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن علاقته بالله سبحانه وتعالى، واصفا تلك العلاقة بأنهاعلاقة عشق، قائلا:" أفرح بالصلاة بين يديه، وأبتعد عما يغضبه مني أيا كان ما سوف أناله من ورائه، ودوما أتحرى إسعاده لكسب رضائه، حتى لا أظهر أمامه كمقصر، وهذا ما أسعى إليه دائما.


وتابع “علي”، خلال لقائه في برنامج كلم ربنا، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على راديو 9090:" أوقات أكون في مصيبة أكبر من احتمالي بآلاف المرات، ويتدخل الله في التوقيت المناسب، لحلها دون أي تدخل مني، فكم  من مرة تعرضت لموت محقق، وينجيني الله برعايته".
وتحدث الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي عن أصعب موقف مر به في حياته، قائلا:" عندما  فاز الإخوان بالانتخابات الرئاسية في 2012، بكيت بكاءً مريرًا، وتحدثت إلى ربنا، وقولت: يا الله إنني أعلمهم جيدا، فلو كنت أرى منهم خيرًا، كنت أول من اتبعهم"، مضيفا، عندما صرحت بذلك، قال عصام العريان، إنك لن تتحمل تباعات طريقنا وليس ما تدعي بأنك لا ترى فينا خيرًا، ولكن الله كان قدر قدره وكشفهم أمام المصريين".

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