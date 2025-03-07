ترامب: عرضت علي خامنئي التفاوض بشأن برنامج إيران النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، وأنه أرسل رسالة إلى قيادتها هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات مع طهران، التي يخشى الغرب أنها تقترب بسرعة من القدرة على صنع أسلحة نووية.

وردا على سؤال في مقابلة، بثتها شبكة "فوكس بيزنس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عما إذا كان قد أرسل الرسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال ترامب "نعم."

وأضاف ترامب: "لقد كتبت لهم رسالة تقول: آمل أن تتفاوض لأنه إذا كان علينا الدخول عسكريا، فسيكون ذلك شيئا فظيعا. لا يمكنك السماح لهم بامتلاك سلاح نووي."

وتابع: "هناك طريقتان يمكن التعامل بهما مع إيران: عسكريا، أو عقد صفقة.. أُفضلُ عقد صفقة، لأنني لا أتطلع إلى إيذاء إيران. إنهم أناس رائعون."