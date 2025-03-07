وزارة الأوقاف تشارك في إعداد 27 خيمة رمضانية بجميع المحافظات

أعلنت "وزارة الأوقاف" عن إقامة 27 خيمة رمضانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تقديم وجبات الإفطار للصائمين وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الخيام في إطار دور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ توفر وجبات يومية للصائمين طوال الشهر الفضيل.

وأطلقت الوزارة مبادرة لتوزيع مائة ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمحافظات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم وفق قوائم الأسر المستحقة المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توحيد الجهود ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات، بما يحقق أقصى استفادة من المبادرة.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذه المبادرات تأتي في إطار دور الوزارة المجتمعي والوطني؛ إذ لا يقتصر دورها على الجانب الدعوي، بل يمتد إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف جهودها خلال الشهر الكريم لتحقيق أكبر أثر اجتماعي وإنساني.

وتؤكد هذه المبادرة قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، وبخاصة في خلال شهر رمضان المبارك، إذ تسعى الدولة بمختلف مؤسساتها إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا الجهد ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز دورها المجتمعي؛ ما يؤكد أن رسالتها لا تقتصر على الجانب الدعوي، بل تمتد إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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