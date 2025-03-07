عقوبات قاسية على غزل المحلة بعد انتهاء الجولة الـ17 من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراتها التأديبية عقب انتهاء منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت عقوبات قاسية على فريق غزل المحلة.

واختتمت يوم الأربعاء الماضي منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي خسر خلالها الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بهدفين مقابل هدف أمام بتروجيت.

عقوبات رابطة الأندية على غزل المحلة

أوقفت رابطة الأندية، اللاعب عبده يحيى مباراة واحدة مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

وأعلنت الرابطة إيقاف عامر عامر لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك لحصوله على البطاقة الحمراء، بعد طرده وحصوله على بطاقتين صفراوتين في مباراة بتروجيت.

كما قررت الرابطة إيقاف المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لنفس السبب.

وفرضت الرابطة عقوبة قاسية على محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى غزل المحلة، بمنعه من مرافقة الفريق في ثلاث مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب توجيه ألفاظ نابية للحكم، بحسب بيان رابطة الأندية المحترفة.

ووجهت الرابطة لفت نظر لفريق غزل المحلة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 5000 جنيه مصري، وذلك بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات الحكام.