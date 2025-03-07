أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر

تواصل البنوك المصرية في عام 2025 تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار، التي تتميز بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة، لتلبية احتياجات مختلف العملاء من أصحاب الفوائض المالية.

وفي هذا السياق، طرحت عدة بنوك شهادات ادخار ذات عائد مدفوع مقدماً بأسعار فائدة تصل إلى 45%، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” قائمة بأفضل 5 شهادات ادخار مدفوعة مقدماً في السوق المصرية:

1- شهادة Advance الرباعية – بنك بيت التمويل الكويتي – مصر

المدة : 4 سنوات.

: 4 سنوات. الحد الأدنى للشراء : مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.

: مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه. العائد : يُصرف مقدماً بنسبة 45%.

: يُصرف مقدماً بنسبة 45%. التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 50% من قيمة الشهادة.

2- الشهادة الثلاثية – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. العائد : 40.50% مدفوع مقدماً، بمعدل عائد تراكمي 18.89%.

: 40.50% مدفوع مقدماً، بمعدل عائد تراكمي 18.89%. الحد الأدنى للشراء : 100,000 جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.

: 100,000 جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه. الاسترداد: غير متاح قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

3- الشهادة الثلاثية – البنك العربي الأفريقي الدولي

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. الحد الأدنى للشراء : 5,000 جنيه، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات 1,000 جنيه.

: 5,000 جنيه، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات 1,000 جنيه. العائد : 40% مدفوع مقدماً، بمعدل تراكمي 18.56%.

: 40% مدفوع مقدماً، بمعدل تراكمي 18.56%. التسهيلات الائتمانية : إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض بضمان الشهادة.

: إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض بضمان الشهادة. الاسترداد: متاح بعد 6 أشهر مع خصم جزء من العائد المدفوع مقدماً.

4- شهادة Advance الثلاثية – بنك بيت التمويل الكويتي – مصر

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. الحد الأدنى للشراء : مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.

: مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه. العائد : 40% مدفوع مقدماً.

: 40% مدفوع مقدماً. التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على تمويل حتى 50% من قيمة الشهادة.

5- الشهادة الثلاثية – التجاري وفا بنك

المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. الحد الأدنى للشراء : 20,000 جنيه.

: 20,000 جنيه. العائد : 31.5% مدفوع مقدماً.

: 31.5% مدفوع مقدماً. التسهيلات الائتمانية: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

تأتي هذه العروض في إطار سعي البنوك لتعزيز الاستثمار في الأوعية الادخارية، وتقديم خيارات مرنة للعملاء الباحثين عن عوائد تنافسية على مدخراتهم.