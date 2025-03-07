وصفها بملكة الماتريال.. بسمة بوسيل ضحية مقلب رامز جلال

حلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل منذ قليل ضيفة على برنامج المقالب “رامز ايلون مصر”، لتكون الضحية السابعة لهذا البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال .

وكعادته قام الفنان رامز جلال في بداية الحلقة بتقديم ضحية الحلقة “بسمة بوسيل” بكلمات عن علاقتها بالفنان تامر حسني ، قائلًا: “اللي معانا النهادرة ملكة الماتريال ، اتجوزت مطرب مكلش ، اتطلقت منه مسألش، غنت محصلش، دوشانا ليل ونهار، وعمللنا ازعاج، قررت اجلها واعملها ارتجاج ، معانا ومعاكم اكس نجم الجيل اللي هريانا استوريهات نهار وليل، اللي انهاردة هتشوف الويل".

يشار الي ان الفنان رامز جلال يستضيف عدد كبير من النجوم خلال حلقات برنامج “رامز إيلون مصر” ، ومنهم فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي وحسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن “توتا” ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع .