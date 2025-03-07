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الجمعة 07 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزارة الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق من التدهور الحاد للأوضاع في سوريا

روسيا
روسيا
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أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن شعور موسكو بالقلق من التدهور الحاد للأوضاع في سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت الخارجية الروسية، أنّ موسكو تدعو جميع القادة السوريين إلى بذل قصارى جهدهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن، مواصلة: "كنا ولا نزال نواجه منذ اليوم الأول حربا خفية ومعلنة لكسر إرادة الشعب السوري وهزيمته في ميدان الأمن والسياسة والحوكمة".

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