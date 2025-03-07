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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث فتح: إجراءات إسرائيلية جديدة تعيق وصول المصلين الفلسطينيين للحرم الإبراهيمى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في محافظة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، حيث قام بمنع المصلين الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من الوصول إلى الحرم وأداء صلاة الجمعة هذا اليوم.
وأضاف النمورة، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن الاحتلال اتخذ العديد من الإجراءات ضد المواطنين والمصلين، وذلك في خرق للاتفاقات التي تنص على أن يكون شهر رمضان المبارك، وخاصة أيام الجمعة، مفتوحًا أمام المسلمين لأداء الصلاة والعبادة، بالإضافة إلى تخصيص عشرة أيام في رمضان لهذا الغرض.
وتابع النمورة، أن اللجنة الاحتلالية التي قسمّت الحرم الإبراهيمي، أصبحت تسيطر على حوالي 63% من الحرم، حيث يقيم المستوطنون صلوات تلمودية في الجزء الذي يسيطرون عليه.

 

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