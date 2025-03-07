ضبط طالب لإلقائه أكياس مملؤة بالمياه على المارة بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامه بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على المارة بالشارع بمدينة نصر.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـل الاجتماعى بشأن قيام مستقلى إحدى السيارات "تحمل لوحات معدنية مطموسة" بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على المارة بالشارع حال سيرهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيادته للسيارة برفقة أصدقائه بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.