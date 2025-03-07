السيسي: المصريون دائما يظهرون في الشدائد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جميعا في مصر على قلب رجل واحد، خاصة أمام التحديات التي تمر بها المنطقة، معبرًا عن تقديره لشعب مصر وصموده.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يتم التنسيق المستمر مع الأشقاء في الدول الأوروبية والولايات المتحدة للوصول إلى وقف الحرب وإحلال السلام، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وخلال جولة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، قال الرئيس السيسي: "المنطقة شهدت أحداثًا كثيرة خلال العام والنصف الماضي، وكلها أحداث لم تكن إيجابية، ولكن بأمر الله وبكم وبالقوات المسلحة نؤدي دورًا في حماية حدودنا رغم الظروف الصعبة، والموقف في مصر بخير وسلام، واطمئنوا".

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية طمأنة المواطنين، قائلًا: "متشغلوش بالكم أبدًا، لأننا ندير الأمور بكل الحرص والالتزام والثقة في الله ثم في أنفسنا، أننا نسير على خط وثوابت، ثوابت قانون دولي وأعراف دولية، ثوابت أخلاقية وإنسانية".

وأكد الرئيس، أن "المصريين دائمًا يظهرون في الشدائد"، مشيرا إلى أن الناس قد تكون متضايقة من الأسعار والظروف الصعبة، ولكني أطمئنهم قائلًا: "الأمور بخير، واطمئنوا على بلدكم بالمسار الذي نسير فيه، ثم بكم وبقواتنا المسلحة، والدعم الهائل الذي يقدمه الجيش".