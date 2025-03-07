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الجمعة 07 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة ينعى مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

د أسامة عبدالله
د أسامة عبدالله
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نعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدكتور أسامة عبدالله، كان نموذجاً مشرفاً في خدمة القطاع الصحي، وأسهم كثيراً في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في كل موقع عمل فيه، ولم يدخر جهدا في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

كان الدكتور أسامة عبدالله، قد توفي صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، تحت رعاية طبية مركزة، إلى أن توفاه الله.

الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور أسامة عبدالله العاملين بالوزارة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء مديرية الشئون الصحية