اتحاد الكرة يوافق على طلب غزل المحلة قبل مواجهة فاركو

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو.

ورحل السبكي عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عقب تعرضه لوعكة صحية وهبوط حاد في الدورة الدموية أودت بحياته في الحال.

دقيقة حداد قبل مباراة غزل المحلة ضد فاركو

ويأتي طلب نادي غزل المحلة من اتحاد الكرة بالوقوف دقيقة حداد قبل مواجهة فاركو؛ على روح الراحل محمد السبكي رئيس نادي الصيد بالمحلة.

وكان محمد السبكي يعاني من المرض في رحلة صراع قبل وفاته، ونعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، رئيس نادي الصيد بالمحلة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، غدًا السبت، نظيره فاركو على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.