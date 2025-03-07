الكرملين: "اتفاقيات إسطنبول" يمكن أن تصبح أساسا لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح أساسًا لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن موسكو سمعت تصريحات مماثلة من واشنطن أيضًا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سمعنا من واشنطن أيضًا تصريحات مفادها أن هذا الأمر (اتفاقات إسطنبول) يمكن أن يصبح أساسًا ونقطة انطلاق للمفاوضات. وبطبيعة الحال، قال الرئيس بوتين إن المحادثات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لاتفاقات إسطنبول على وجه التحديد".

وفي وقت سابق، أكد بوتين أن اتفاقيات إسطنبول لعام 2022، كانت مبنية على مقترحات أوكرانية، مشيرا إلى أنه وخلال المفاوضات في إسطنبول، كان واضحا لروسيا أن الخداع يمكن أن يحصل، ومع ذلك، وافقت موسكو على سحب القوات.