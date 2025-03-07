المرصد السوري: 69 شخصًا تم إعدامهم في 3 مناطق سورية

الجمعة 07/مارس/2025 - 06:39 م

أدان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، عمليات الإعدام الميدانية التي طالت عددًا من أبناء الطائفة العلوية في سوريا.

وأوضح مدير المرصد السوري، أن ما لا يقل عن 69 شخصًا تم إعدامهم في ثلاث مناطق سورية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تنفذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمةً مصطلحات طائفية تشكل تهديدًا للسلم الأهلي.

وأضاف، أنه يجب على القيادة السورية معاملة الجميع دون تمييز والمحاسبة وفق القانون، مشيرا إلى تأكد المرصد من صحة المقاطع المصورة التي تظهر تنفيذ إعدامات لمواطنين عزل، ومنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب مدير المرصد السوري، الرئيس السوري أحمد الشرع «بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن وقائع الإعدام الميدانية».

وأكد على ضرورة محاسبة منفذي الإعدامات الميدانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

واختتم: «على القيادة في دمشق معاملة الجميع دون تمييز والمحاسبة وفق القانون».