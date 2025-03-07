مفتي الجمهورية: يجب تدريب الأطفال على الصيام منذ الصغر

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال حكم صيام الصبي شهر رمضان، موضحًا أن الصيام فريضة على من توافرت فيه شروطه، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة.

وأشار فضيلته - خلال برنامج «اسأل المفتي»- إلى أن تدريب الأطفال على الصيام منذ الصغر يُعدُّ أمرًا محمودًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع».

وأكد أن هذا التوجيه يُعزز لدى الأطفال الوعي بأهمية العبادات ويُنشِّئهم على الالتزام بها تدريجيًّا حتى يصبحوا مكلَّفين بها شرعًا، ويكون ذلك بأسلوب يجمع بين التوجيه، والترغيب، والمكافأة، حتى يعتاد الطفل الصيام قبل بلوغه؛ مما يسهِّل عليه الامتثال عند وجوبه.

