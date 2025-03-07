سعر الدولار اليوم 7 مارس 2025

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025؛ بالرغم من تطبيق إجازة البنوك بقرار من البنك المركزي المصري؛ ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع.

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات،القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،الاسكندرية، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، التعمير والاسكان،البركة، فيصل"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، الأهلي الكويتي، HSBC"، ثم 50.67 جنيها للشراء و 50.77 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، و50.68 جنيها للشراء و 50.78 جنيها للبيع في بنك نكست

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.7 جنيها للشراء و 50.8 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي، و 50.71 جنيها للشراء و 50.81 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الاسلامي.