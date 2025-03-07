تحتفل الجالية المسلمة في أثينا، وخاصة من أصول عربية، بطقوس شهر رمضان بفرح وروحانية خاصة، تعيد إلى أذهانهم العادات والتقاليد التي افتقدوها بسبب غربتهم في الدول الأوروبية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان «رمضان بأثينا.. الجالية المسلمة تحيي الأجواء بروحانية وتقاليد أصيلة»، ومع حلول الشهر الفضيل، تنتشر الفرحة في أرجاء المدينة، إذ تعرض المحلات مستلزمات رمضان، والأطعمة الخاصة، لتلبية احتياجات الأسر المسلمة.

وقال أحد المسلمين في اليونان: "نحاول أن تعيش في شهر رمضان كما نعيشه في بلادنا بسوريا ومصر، ندعو بعضنا بعضاً، نذهب إلى بيوت بعضنا البعض، أجواء رمضان التي تعرفونها".

وتقيم بعض العائلات والجمعيات موائد إفطار في الزوايا وقاعات الصلاة المنتشرة في ضواحيها، وتسود أجواء جميلة جداً من التكافل والترابط الروحي والمودة والمحبة بين العائلات العربية.

ويختلف اليوم الرمضاني في اليونان عن الأيام العادية، إذ تخصص العائلات وقتًا لإعداد موائد الإفطار، وسط إقبال كبير على التمور والجب ومنتجات الألبان واللحوم.

ويعتبر إفطار رمضان في اليونان فرصة عظيمة للتعارف وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع المسلم الذين يسعون جاهدين لإحياء روحانيات هذا الشهر المبارك بأقل الإمكانيات الممكنة المتاحة لهم.

