مقرر أممي: الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة.. ومحاولات التهجير جريمة ضد الإنسانية

حذر المقرر الأممي المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث يعاني الأطفال من سوء التغذية، بينما تزداد معاناة النساء، ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب توقف كافة العمليات الانسانية في القطاع عقب وقف إدخال المساعدات بسبب القيود الاسرائيلية.



وقال شوتر، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، إن إسرائيل تتبع استراتيجية واضحة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل قسري، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، مشددًا على أن هذا التهجير القسري يعد جريمة ضد الإنسانية.

وأكد المقرر الأممي أن كافة الدول تتحمل المسئولية في ممارسة الضغوط على إسرائيل وحلفائها من أجل وقف هذه الانتهاكات الفاضحة، مؤكدًا أن هناك التزامًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تقديم الأسلحة لإسرائيل، فضلًا عن ممارسة الضغوط الدولية واتخاذ إجراءات عقابية ضدها.



وشدد شوتر، في ختام مداخلته، على ضرورة دعم الفلسطينيين في غزة، داعيًا إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل، مع ضرورة تقديم الدعم العاجل لضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.

