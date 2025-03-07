صدقي صخر: شخصية الصاغ علوي فيها أوجه تشابه بينا

كشف الفنان صدقي صخر عن وجه التشابه الكبير بينه وبين "الصاغ علوي" الشخصية التي جسدها في مسلسل "النص"، الذي ينافس ضمن السباق الرمضاني 2025.

وقال الفنان صدقي صخر: “شخصية الصاغ علوي كانت موجودة في الحقيقة وكان اسمه لمعي، وخلال الأحداث الجمهور سيعرف تطور الشخصية وهو يحاول يمنع النشل في العاصمة ويؤدي وظيفته وشغله وسنرى ما يحدث في الحلقات المقبلة”.

وتابع صدقي صخر خلال استضافته ببرنامج "نجوم رمضان أقربلك": “الصوت أداة مهمة جدا للممثل، وكل شخصية بحاول اجد لها الصوت الخاص بها، وإحنا بنقدم البروفة الخاص بالملابس، وبمجرد ارتداء الطربوش والشنب وجدت نفسي أتحدث بالصوت الذي ظهر للجمهور، وسعيد إن الجمهور لاحظ ما فعلته”.

وعن وجه التشابه أضاف صدقي صخر: “الصاغ علوي شخص مخلص جدًا لعمله ويذهب إلى بيته ويذاكر الملفات والقضايا وهي روح مشتركة بيني وبينه، وأصعب شيء واجهني إن الشخصية تكون وسط عمل لايت كوميدي وألا أظهر بأني غريبًا عن هذا العالم وأحدث التوازن إنه يكون شخصية جد دون إسفاف”.

مسلسل “النص”

يشارك في بطولة مسلسل "النص" كل من، أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبدالرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.