موعد السحور وأذان الفجر السبت 8 رمضان

يتزايد البحث عن إمساكية رمضان بالتزامن مع سابع أيام شهر رمضان 2025، لمعرفة مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور و الإفطار يوم، حيث تحدد الامساكية موعد الإمساك قبل الفجر وموعد الإفطار عند أذان المغرب، إلى جانب توقيت الصلوات الخمس طوال الشهر الكريم،ونقدم لكم يوميا موعد السحور وٱذان الفجر.

موعد السحور وٱذان الفجر السبت 8 مارس (8 رمضان)

تصل مدة الصيام إلى 13 ساعة و32 دقيقة. يبدأ السحور في 2:27 صباحل والإمساك عند 4:27 صباحا، مع أذان الفجر في 4:47 صباحا. يحين موعد الإفطار عند 5:59 مساءً، فيما تقام صلاة العشاء والتراويح في 7:16 مساء

نصائح للسحور

تناول وجبة السحور يساعد على تحمل ساعات الصيام الطويلة ويمنح الجسم الطاقة اللازمة ليوم الصيام.

يُفضل أن تحتوي وجبة السحور على أطعمة غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة لتحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تنظيم مواعيد العبادة خلال رمضان بجانب السحور، فإن صلاة الفجر تُعد بداية يوم جديد في رمضان مليء بالفرص الروحانية والتقرب إلى الله.