كأس مصر.. الزمالك يواجه مودرن سبورت في دور الـ 16 بهدف الثأر

تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "استاد القاهرة الدولى"، لمتابعة المواجهة الثأرية بين فريق الزمالك الذي يستضيف نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن الفوز ورد الاعتبار من نظيره مودرن سبورت بعد الهزيمة التي تلقاها على يده في الدور الأول من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهدف دون رد، ووضع الفارس الأبيض تحت مقصلة الانتقادات من عشاقه، خاصة وأنه الفوز الوحيد لمودرن فى مسابقة الدورى خلال ١٧ جولة.

ويدخل الفريق الأبيض اللقاء، منتشيًا بالفوز الذي حققه فى الجولة الأخيرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد الانتصار على إنبى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ ١٧.

الفارس الأبيض يبحث عن استعادة عرش بطولة الكأس

ويبحث الزمالك عن الفوز فى تلك المباراة لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية والمشاركة الفعالة فى مسابقة الكأس، ومحاولة استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ٣ سنوات.

وطالب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، اللاعبين بغلق ملف مباريات الدورى مؤقتاً، والتركيز فى مباراة اليوم أمام مودرن سبورت فى كأس مصر.

كما شدد بيسيرو على أهمية الفوز لمواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادى.

وشهدت تدريبات الفترة الأخيرة للفريق الأول بالزمالك، شرح المدير الفنى بعض الأمور الفنية والخططية التى سيتم تنفيذها فى مران اليوم.

بيسيرو يشدد على أهمية الفوز لمواصلة البحث عن اللقب الغائب

خصص جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات خططية خاصة للاعبين، وتم التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب.

وقاد البرتغالى بيسيرو، تدريبات مكثفة للاعبين من أجل تجهيز الفريق لمواجهة مودرن، ضمن استعداداته البدنية والفنية.

كما أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب فقرة أخرى بالكرة لتجهيزهم بدنيا بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وطالب بيسيرو لاعبيه بالتركيز وضرورة استغلال الفرص التى تسنح لهم بشكل أفضل فى المباريات المقبلة، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات استعداداً للمباريات المقبلة، كما شرح المدير الفنى بعض الأمور الفنية التى سيتم التدريب عليها قبل تلك المواجهات.

ويبحث الجهاز الفنى للفريق الأول بالزمالك لتصحيح الأوضاع والعودة مرة أخرى للانتصارات من جديد، بعد تحقيق التعادل فى آخر ثلاث مواجهات، حيث احتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصرى برصيد ٣٢ نقطة، وذلك بعد ١٧ جولة فى الدورى، حقق خلالها الفوز فى ٩ مباريات، و٥ تعادلات، وتعرض للهزيمة فى ٣ جولات.

كما يعيش فريق مودرن أجواء صعبة للغاية، بعدما فشل فى تحقيق أى انتصار فى مسيرته مع الدورى هذا الموسم سوى فى مباراة وحيدة وكانت أمام الزمالك.

ويحتل فريق مودرن المركز الأخير فى الدورى المصري، برصيد ٩ نقاط، حصدها من ١٧ جولة، حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى ٦ مبارايات، وهزم فى ١٠ مواجهات.