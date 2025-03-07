إسرائيل تُعلن اعتراضها على المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس

أعرب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال محادثة "متوترة" مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص لشؤون الرهائن آدم بوهلر، عن اعتراض إسرائيل على المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، ، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا" الإسرائيلي اليوم الجمعة.

كان قد قاد بوهلر يقود المحادثات السرية بين البيت الأبيض وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن، كما أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي.

وقال مصدر إسرائيلي، للصحيفة، إن إسرائيل لم تكن متحمسة بشأن المحادثات.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل أعربت عن رأيها للولايات المتحدة بشأن المحادثات المباشرة مع حماس.