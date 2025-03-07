ads
الجمعة 07 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الطقس السيئ ويؤكد رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع  توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة متفاوتة الشدة تكون رعدية.

ووجه الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.


كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.  

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي: 
• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.
• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175) 
• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)

الأجهزة التنفيذية الاحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصرف الصحى الفريق أحمد خالد تجمعات مياه الأمطار تحقيق السيولة المرورية تلقي الشكاوي محافظ الإسكندرية مياه الامطار مياه الشرب